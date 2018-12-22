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"Локомотив" организовал новогодний фестиваль для болельщиков

"Локомотив" на территории стадиона "РЖД Арена" проводит фестиваль для болельщиков - LokoLand. Мероприятие является традиционным и проводится в третий раз.



В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и сфотографироваться с Дедом Морозом.



Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России.

Теги: Локомотив
Сегодня, 18:31
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