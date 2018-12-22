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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Локомотив" организовал новогодний фестиваль для болельщиков
"Локомотив" на территории стадиона "РЖД Арена" проводит фестиваль для болельщиков - LokoLand. Мероприятие является традиционным и проводится в третий раз.
В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и сфотографироваться с Дедом Морозом.
Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России.
Игры на любой вкус...#LokoLand pic.twitter.com/ocIht5BeCR— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) December 22, 2018
В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и сфотографироваться с Дедом Морозом.
Фестиваль LokoLand! pic.twitter.com/ToD0DWQ0LL— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) December 22, 2018
Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России.
Новогодняя атмосфера в Черкизове!#ВЛесуРодиласьЕлочка pic.twitter.com/2dRuCBcdNX— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) December 22, 2018
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