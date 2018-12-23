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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников "Бутырки"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО.

"Мы предложили сформировать две команды - заключенных и сотрудников. Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки.

В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол. Толстовки для игры заключенных сошьем - для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами…", - цитирует представителя православной общественной организации "Сорок сороков" Елену Абдулаеву МК.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:42
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Похоже, эти гуси готовят побег.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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