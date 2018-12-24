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Подруга Кокорина: его родители в колоссальном нервном напряжении

Родители Александра Кокорина находятся в колоссальном нервном напряжении в связи с последними событиями вокруг футболиста, сообщила давняя подруга форварда Дарья Шишканова.

На прошлой неделе следствие поменяло статью УК РФ, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам дела: вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью. Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой. Ранее сообщалось, что футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля.

"Мы, друзья, близкие, пытаемся всеми силами маму Саши как-то настроить на оптимизм, на оптимистичную ноту, но родители очень расстроены, очень переживают, невозможно это просто. Я боюсь уже, как бы родители ни заболели, потому что нервное напряжение держит колоссально всех родственников, друзей. Это очень тяжело", - цитирует Шишканову РИА Новости.
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:39
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:57)
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Для кого была реклама- 22-00 ваши дети дома?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может устроим бойкот новостям про Кокорина и Мамаева? Глядишь и перестанут выкладывать новости с нулевым рейтингом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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