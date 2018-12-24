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Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду

Директор по развитию самарских "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о планах клуба на зимнюю трансферную кампанию.

"Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров", - цитирует Шикунова Sport24.
Теги: Крылья Советов Шикунов
Сегодня, 22:50
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:53)
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online
Болеет за:
ЦСКА
лишь бы замены были не хуже, а не тупо распил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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