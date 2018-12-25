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23-летний воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

Воспитанник "Зенита" Максим Карпов перейдет в "Крылья Советов".

Первую часть сезона 23-летний россиянин провел на правах аренды в "Роторе", поучаствовав в 13 матчах ФНЛ.

На счету Карпова восемь матчей за молодежную сборную России, а также одна игра за первую команду "Зенита".

"Чемпионат"
Теги: Зенит Крылья Советов Ротор
Сегодня, 11:39
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 11:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Джорджевича тоже можно Божовичу отдать, насовсем


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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