23-летний воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

Воспитанник "Зенита" Максим Карпов перейдет в "Крылья Советов".Первую часть сезона 23-летний россиянин провел на правах аренды в "Роторе", поучаствовав в 13 матчах ФНЛ.На счету Карпова восемь матчей за молодежную сборную России, а также одна игра за первую команду "Зенита".