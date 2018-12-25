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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Хорен Байрамян - о переходе в ЦСКА: это всё на уровне слухов
Защитник "Рубина" Хорен Байрамян, принадлежащий "Ростову", рассказал, кого он считает лучшим игроком в России в 2018 году, а также прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.
"Лучший игрок России в 2018 году — Артём Дзюба. Учитывая то, как вся сборная России и он выступили на чемпионате мира. И после этого, почти в каждой игре Российской Премьер-Лиги он делал результативное действие, всегда был лидером, поэтому "Зенит" идёт на первом месте. И он в этом году, я считаю, лучший игрок.
Переход в ЦСКА? Это всё на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать, ничего не могу добавить", — сказал Байрамян в программе "Руками не трогать".
"Чемпионат.сом"
"Лучший игрок России в 2018 году — Артём Дзюба. Учитывая то, как вся сборная России и он выступили на чемпионате мира. И после этого, почти в каждой игре Российской Премьер-Лиги он делал результативное действие, всегда был лидером, поэтому "Зенит" идёт на первом месте. И он в этом году, я считаю, лучший игрок.
Переход в ЦСКА? Это всё на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать, ничего не могу добавить", — сказал Байрамян в программе "Руками не трогать".
"Чемпионат.сом"
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