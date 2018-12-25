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Хорен Байрамян - о переходе в ЦСКА: это всё на уровне слухов

Защитник "Рубина" Хорен Байрамян, принадлежащий "Ростову", рассказал, кого он считает лучшим игроком в России в 2018 году, а также прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.

"Лучший игрок России в 2018 году — Артём Дзюба. Учитывая то, как вся сборная России и он выступили на чемпионате мира. И после этого, почти в каждой игре Российской Премьер-Лиги он делал результативное действие, всегда был лидером, поэтому "Зенит" идёт на первом месте. И он в этом году, я считаю, лучший игрок.

Переход в ЦСКА? Это всё на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать, ничего не могу добавить", — сказал Байрамян в программе "Руками не трогать".

"Чемпионат.сом"
Теги: Байрамян ЦСКА
Вчера, 23:23
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5
(1)
#5  Borg  Burg (Сегодня, 00:36)
  • +1
  •  (1)

Железный лавочник из подвала и сразу в ЦСКА)) А чего не в Реал или МС?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 00:07)
  • -3
  •  (3)

Бикеич только под дулом пистолета или через суд отдаст игрока в конюшню
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Zaraza  Далеко (Сегодня, 00:04)
  • +1
  •  (1)

Цитата: anonymous
Цитата: tiki
а где такая информация была?
"игра" сми и агентов?

только агентов, в сми такой информации не было

если вопрос был - значит все таки нагнетают)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  anonymous   (Вчера, 23:45)
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
а где такая информация была?
"игра" сми и агентов?

только агентов, в сми такой информации не было
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:24)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
а где такая информация была?
"игра" сми и агентов?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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