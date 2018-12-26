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Аленичев лишен прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде

Мировой суд в Красноярске вынес решение по делу Дмитрия Аленичева.

Судья постановил лишить главного тренера "Енисея" прав управлять автомобилем на полтора года и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде.

Дело 46-летнего специалиста, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования, было рассмотрено сегодня.

Новости Сибири
Теги: Аленичев
Сегодня, 09:26
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#3  pikaldi  voronezh (Сегодня, 10:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и кто здесь Алень....
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:37)
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Болеет за:
«Спартак»
И где те, кто обвиняли Аленичева в том, что он за бабки дело замял? Потерялись?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  SPV  Bryansk (Сегодня, 09:32)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сломали жизнь заслуженному человеку изверги joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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