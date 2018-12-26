Источник: "Локомотив" и "Рубин" претендуют на капитана "Астаны" Шомко

"Локомотив" и "Рубин" проявляют интерес к капитану и защитнику "Астаны" Дмитрию Шомко, утверждает портал goal.kz.Клуб из столицы Казахстана готов расстаться с 28-летним футболистом.Контракт Шомко с "Астаной" рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает казахстанского игрока в 2,5 миллиона евро.В текущем сезоне Шомко провел 23 матча в чемпионате Казахстана и забил 2 гола.