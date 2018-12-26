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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Оренбург" рассматривает кандидатуры Еременко-старшего и Березовского
Как стало известно, "Оренбург" на данный момент рассматривает две возможные кандидатуры на пост главного тренера.
Это 54-летний Алексей Еременко-старший, отец полузащитника "Спартака" Романа. Сейчас он тренирует финский СИК, а ранее возглавлял "Пюник", карагандинский "Шахтер" и финские ЯКБ и "Яро".
Второй вариант - 44-летний тренер вратарей молодежки "Динамо" Роман Березовский.
Смена тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.
"СЭ"
Это 54-летний Алексей Еременко-старший, отец полузащитника "Спартака" Романа. Сейчас он тренирует финский СИК, а ранее возглавлял "Пюник", карагандинский "Шахтер" и финские ЯКБ и "Яро".
Второй вариант - 44-летний тренер вратарей молодежки "Динамо" Роман Березовский.
Смена тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.
"СЭ"
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