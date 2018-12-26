"Оренбург" рассматривает кандидатуры Еременко-старшего и Березовского

Как стало известно, "Оренбург" на данный момент рассматривает две возможные кандидатуры на пост главного тренера.Это 54-летний Алексей Еременко-старший, отец полузащитника "Спартака" Романа. Сейчас он тренирует финский СИК, а ранее возглавлял "Пюник", карагандинский "Шахтер" и финские ЯКБ и "Яро".Второй вариант - 44-летний тренер вратарей молодежки "Динамо" Роман Березовский.Смена тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.