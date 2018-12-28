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Дмитрий Шляхтин назвал зарплату Божовича в "Крыльях Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал об обстоятельствах, предшествовавших назначению главным тренером Миодрага Божовича по ходу сезона, и назвал его зарплату.

"То, что происходило в начале сезона, те моменты - они, конечно, очень сильно напрягали и вызывали опасения. Мы видели качество игры, колоссальную разницу между ФНЛ и Премьер-Лигой. Команда не имела характера, команда после 0:1 опускала руки, не билась, не пыталась отыграться.

В тульском "Арсенале" Миодраг Божович получал 100 тыс. евро в месяц, сегодня он пришел на зарплату в 2 раза меньше в "Крылья Советов". Мы получили достойного тренера с очень умеренной зарплатой. Это ненамного больше, чем получал Андрей Валерьевич (Тихонов), скажем так", - цитирует Шляхтина "ТЕРРА".
Теги: Божович Шляхтин Крылья Советов
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