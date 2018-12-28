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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кокорин не сможет сыграть с охраной "Бутырки" по условиям контракта с "Зенитом"
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, высказалась насчет участия своего клиента в матче против охранников СИЗО.
"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", — написала Стукалова в инстаграме.
"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", — написала Стукалова в инстаграме.
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Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК " Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
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