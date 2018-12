Кокорин не сможет сыграть с охраной "Бутырки" по условиям контракта с "Зенитом"

View this post on Instagram

Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК " Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис