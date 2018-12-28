Новости партнеров

Кокорин не сможет сыграть с охраной "Бутырки" по условиям контракта с "Зенитом"

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, высказалась насчет участия своего клиента в матче против охранников СИЗО.

"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", — написала Стукалова в инстаграме.

View this post on Instagram

Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК " Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

A post shared by Татьяна Стукалова (@stukalova_official) on

Теги: Кокорин Мамаев Зенит
Вчера, 23:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Sammer   (Сегодня, 01:34)
  • +1
  •  (1)

Цитата: yuri
но где результат работы защиты?


Само собой- на счету у адвоката. Думается очень хороший, весомый результат)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 00:00)
  • -3
  •  (3)

Адвокат, не хотелось бы участвововать в популистских хитросплетениях слов- но где результат работы защиты?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.