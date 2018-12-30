Брат Семака: если Кузяев играет в обороне, то "Зениту" нужен защитник

Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака - о шансах сине-бело-голубых на чемпионство.– Сложно сказать. Важно, как сейчас пройдет пауза – усилится команда или нет, поправятся ли те, кто травмирован. Ведь после перерыва все, по сути, начнется сначала. С другой стороны, есть возможность отдохнуть и полноценно подготовиться ко второй части. Конечно, не помешает усиление. Я думаю, все шансы на чемпионство есть, а если еще и кто-то из игроков придет зимой – эти шансы возрастут.– Если Кузяев играет в обороне, то, думаю, нужен защитник.