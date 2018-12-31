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Гурам Аджоев: ждать ли в "Арсенале" футболистов уровня Дзюбы? Нет, он один такой

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев не стал раскрывать планы клуба на зимнее трансферное окно.

Туляки ушли на перерыв на 11-м месте в чемпионате России.

- Трансферы не любят шума. У нас есть шорт-лист из футболистов, которые смогут усилить команду, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Аджоева. - Уже ведутся активные переговоры с несколькими игроками. Думаю, в ближайшее время вы узнаете имена новичков. Будем стремиться укрепить каждую линию, но основной упор сделаем на оборону.

- Ждать ли нам уже в следующем году прихода в команду футболистов уровня Артема Дзюбы?

- Наверное, нет, потому что он один такой (улыбается). Дзюба действительно большой футболист. И своей игрой на чемпионате мира Артем всем все доказал. Но, безусловно, мы будем стремиться искать хороших игроков.

ПФК "Арсенал Тула"
Теги: Арсенал Дзюба Аджоев
Сегодня, 16:14
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