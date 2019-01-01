Артем Ребров: на примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 19:01
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (40)
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (40)
Вчера, 17:48
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
Вчера, 17:27
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Вчера, 17:07
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
Вчера, 15:45
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
Вчера, 15:14
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Вчера, 14:18
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Вчера, 13:58
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (2)
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (2)
Вчера, 13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Вчера, 13:09
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Вчера, 11:53
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Вчера, 11:46
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Вчера, 11:34
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Вчера, 11:08
С Новым годом! (34)
С Новым годом! (34)
Вчера, 10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Вчера, 10:26
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Вчера, 10:07
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Вчера, 09:07
Чичарито может продолжить карьеру в Испании
Чичарито может продолжить карьеру в Испании
Вчера, 00:19
Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру
Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру
30 декабря 2018 23:42
Президент Animal Planet отказалась возглавить АПЛ. В ноябре она давала согласие
Президент Animal Planet отказалась возглавить АПЛ. В ноябре она давала согласие
30 декабря 2018 23:23
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
30 декабря 2018 23:16
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Артем Ребров: на примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поговорил о ситуации с капитаном команды Денисом Глушаковым, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков красно-белых.
— Когда я только пришел в «Спартак», я немножко побаивался высказывать свое «я». Мне казалось: болельщики — это такая большая масса, которая может тебя смять, если ты что-то говоришь не по ее нраву. Но потом я понял, что своей работой здесь и своим отношением к делу я заслужил право, по крайней мере, на свое мнение. И когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать. Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем — это правильно.
— «Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?» — Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?
— Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков — мы его не отдадим, завтра Ребров — не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!» Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать.
В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: «А правда это вот так?» Отвечаю: «Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты — знаешь». Как это может быть? Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове». Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы — друг за друга.
Матч-ТВ
— Когда я только пришел в «Спартак», я немножко побаивался высказывать свое «я». Мне казалось: болельщики — это такая большая масса, которая может тебя смять, если ты что-то говоришь не по ее нраву. Но потом я понял, что своей работой здесь и своим отношением к делу я заслужил право, по крайней мере, на свое мнение. И когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать. Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем — это правильно.
— «Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?» — Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?
— Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков — мы его не отдадим, завтра Ребров — не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!» Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать.
В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: «А правда это вот так?» Отвечаю: «Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты — знаешь». Как это может быть? Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове». Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы — друг за друга.
Матч-ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.