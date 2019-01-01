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Артем Ребров: на примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поговорил о ситуации с капитаном команды Денисом Глушаковым, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков красно-белых.

— Когда я только пришел в «Спартак», я немножко побаивался высказывать свое «я». Мне казалось: болельщики — это такая большая масса, которая может тебя смять, если ты что-то говоришь не по ее нраву. Но потом я понял, что своей работой здесь и своим отношением к делу я заслужил право, по крайней мере, на свое мнение. И когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать. Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем — это правильно.

— «Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?» — Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?

— Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков — мы его не отдадим, завтра Ребров — не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!» Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать.

В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: «А правда это вот так?» Отвечаю: «Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты — знаешь». Как это может быть? Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове». Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы — друг за друга.

Матч-ТВ
Теги: Ребров Спартак Глушаков
Сегодня, 16:28
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#6  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это было бы очень по-мужски, если бы не одно "но". Играют они ЗА ЛЕНЬГИ. За очень большие деньги. За НЕАДЕКВАТНО большие деньги. И выпячивать "мы так решили" абсолютно неуместно при наличии руководства, которое всем заправляет и болельщиках, которые в такой команде как Спартак, играют наиважнейшую роль.
"Вы - славный малый, мистер Бэггинс, и я вас очень ценю. Но вы - всего лишь маленький хоббит. В этом огромном-огромном мире..."
Гэндальф х@йни не скажет.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  oksva  Спб (Сегодня, 17:59)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rumi07
А за Карреру постоять было жим-жим? С-У-*-И

А ты уверен , что игроки хотели за него " постоять " ? Я - нет . Более того , уверен , что они были против него , ты ничего не замечал в поведении Карерры после чемпионства ? Если что , скажу сразу , я - был ярым поклонником итальянца . но , что то пошло не так . Смотри результаты .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#4  Sergey Gritsay  Краснодар (Сегодня, 17:51)
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Балабол, кроме болтавни ничего нет. Вбросы в прессу для того чтобы не забыли, да ну его.....
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 17:23)
  • +1
  •  (1)

Игроки должны хорошо играть в футбол, больше нам ничего показывать не надо, а на примере Карреры игроки уже показали, что своих отдают безропотно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  rumi07  Москва (Сегодня, 17:00)
  • +2
  •  (4)

А за Карреру постоять было жим-жим? С-У-*-И
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  Fen   (Сегодня, 16:32)
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем приставлять пистолет к голове , если достаточно приставить ножницы к нулям на зарплатном чеке?


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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