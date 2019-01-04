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Сергей Федоров: "Динамо" по силам попасть в еврокубки

"Динамо" по силам пробиться в еврокубки по итогам текущего сезона, заявил генеральный директор бело-голубых Сергей Федоров.

"Задача остается той же - попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача - пятое-шестое место в этом сезоне", - цитирует Федорова ТАСС.

10 марта в 19-м туре чемпионата России "Динамо" примет "Спартак" в первом матче на новом стадионе в Петровском парке, который с 2008 года был закрыт на реконструкцию. Футбольная арена имени Льва Яшина вмещает чуть более 26 тысяч зрителей.

"Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу", - сказал Федоров.
Теги: Федоров Динамо
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