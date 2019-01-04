Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, на правах аренды выступающий за "Аталанту", может продолжить карьеру в МЛС.По информации Corriere di Bergamo, "Аталанта" не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года.Все усложняет то, что Ригони успел сыграть в этом сезоне не только за "Аталанту", но и провести 1 игру за "Зенит", что делает невозможным для него выступления в третьем европейском клубе в сезоне-2018/19. Единственный выход для Ригони - перебраться в клуб из чемпионата, где играют по системе "весна-осень". Так, в услугах Ригони, по слухам, заинтересован действующий чемпион МЛС "Атланта Юнайтед".