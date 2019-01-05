Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника Романа Еременко, сообщил, что футболист поедет на сборы со "Спартаком".— Да, конечно.— Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.— Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счёт в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты "Спартака". Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом. Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей. Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь "Спартаку" в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.— Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в "Спартаке", но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.— И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения.