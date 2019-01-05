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Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника Романа Еременко, сообщил, что футболист поедет на сборы со "Спартаком".

— Отправится ли Роман Еременко на сборы со "Спартаком"?

— Да, конечно.

— Но СМИ писали, что "Спартак" разорвет контракт с игроком в начале года и он станет свободным агентом.

— Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.

— Что со здоровьем Романа? Была информация, что он самостоятельно прошел медосмотр.

— Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счёт в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты "Спартака". Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом. Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей. Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь "Спартаку" в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.

— Вы думаете что Роман останется в "Спартаке" до конца сезона?

— Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в "Спартаке", но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.

— Была информация о переговорах с "Ростовом". Контактировали с ростовчанам?

— И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения.

Sport24
Теги: Трабукки Еременко Спартак
Сегодня, 17:09
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#21  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Еремы контракт до конца января. Чего там пончик возбудился?


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#20  пушкин  спб (Сегодня, 18:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Уходит, не уходит..., я вся такая противоречивая, я вся такая непостоянная, что противна сама себе, а не то что окружающим,- подумала свинья.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#19  Spartak СССР   (Сегодня, 18:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sammer
Нам насрать, что вам еще втюхает Трабукки. Пока Трабукки ничего путного в свинарню не втюхал, кроме наркомана и его братца, которого уже выкинули.

я видел на ветках Еременко как вам "насрать",а насчет брата полностью согласен,правильно сделали,он никакущий,а вот Траббуки пусть работает,в золотом сезоне он так же внес свой вклад
Цитата: Sammer
Трабукки сказал не нам, а вам, ибо уйдет или не уйдет еременка из свинарни- касается только свинарни. Остальным от этого ни холодно , ни жарко.

меня устраивают его слова,им больше веры чем словам обиженных фантазеров на ветке, тем кто на ветках желчью исходит,ну а так да посмотрим как оно будет
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#18  Sammer  DDR (Сегодня, 18:46)
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online

Цитата: Spartak СССР
Эти говновбросы скорее идут от обиженны


Я не знаю кто у вас в свинарне говнообиженный, но информация о уходе еременки шла именно из свинарни. От свиноинсайдеров, близких к свиноруководству.

Цитата: Spartak СССР
Именно об этом вы и мечтаете


Нам насрать, что вам еще втюхает Трабукки. Пока Трабукки ничего путного в свинарню не втюхал, кроме наркомана и его братца, которого уже выкинули.

Цитата: Spartak СССР
только Траббуки вам уже все сказал в этой новости,всё остальное уже домыслы


Трабукки сказал не нам, а вам, ибо уйдет или не уйдет еременка из свинарни- касается только свинарни. Остальным от этого ни холодно , ни жарко.

А как все будет- мы скоро увидим в реальности, а не то что "сказал Трабукки". Селюк тоже очень много чего гооврит. Да и другие агенты.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#17  Spartak СССР   (Сегодня, 18:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sammer
Еременко уходил исключительно по версии свиней.Из свиноисточников от свиноинсайдеров..

в чем логика?) Эти говновбросы скорее идут от обиженных,кому он ручкой помахал отказавшись играть за копейки.В любом случае речь шла о том,куда подевалась вся ваша братия которая радовалась этим говновбросам

Цитата: Sammer
Трабукка пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Да и сам Трабукаа походу- под жопу пинком из свинарни

Именно об этом вы и мечтаете,выдаете желаемое за действительное,только Траббуки вам уже все сказал в этой новости,всё остальное уже домыслы
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#16  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Спартаку не помешал бы в пару к Еременко какой-нибудь футболист из Колумбии.

Аргентинские чемоданы обломали чемпионство в прошлом сезоне. Не привезли вовремя...


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#15  Sammer  DDR (Сегодня, 18:20)
  • -4
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online

Цитата: Spartak СССР
Еременко тоже уходил по версии ослов) Гори, сияй ослопука


Еременко уходил исключительно по версии свиней.Из свиноисточников от свиноинсайдеров..

Скорее всего наркошу все- таки выпердят из свинарни.Трабукка пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Да и сам Трабукаа походу- под жопу пинком из свинарни. Не потеррпят измайловские конкурента в распилах и разводе пердуна.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:02)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спартаку не помешал бы в пару к Еременко какой-нибудь футболист из Колумбии.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  anonymous   (Сегодня, 17:58)
  • 0
  •  (8)
online

хех, Трабукки пролоббирует лавку для наркомана, с Рошей вместе будут ржать над свиньями
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#12  лысый  Москва (Сегодня, 17:56)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Приятная новость
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#11  Spartak СССР   (Сегодня, 17:51)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время станет игроком голландского «Витесса», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Еременко тоже уходил по версии ослов) Гори, сияй ослопукан smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#10  Ниндзя   (Сегодня, 17:48)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время станет игроком голландского «Витесса», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, 26-летний грузинский хавбек перейдет в «Витесс» на правах аренды до конца сезона.

«Футболист принял решение играть за «Витесс». В ближайшие дни о трансфере будут объявлено официально, это будет аренда до конца сезона», - сообщил источник.
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#9  Spartak СССР   (Сегодня, 17:47)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахаха,а где же ослики которые радовались что Ерема якобы уходит?

Цитата: Яamon
ну да, как обычно. останется - будет самым классным футболистом рпл. уйдет - плюнем в спину и скажем, что нахненужен. это так по-спартаковски

именно так было с Самедовым пока из Локо не ушел и будет с Фернандешем
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#8  Яamon   (Сегодня, 17:35)
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Поглядим что и как

ну да, как обычно. останется - будет самым классным футболистом рпл. уйдет - плюнем в спину и скажем, что нахненужен. это так по-спартаковски
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 17:26)
  • -1
  •  (9)
online

Если останется, естественно это хорошая новость и зря расстраивались
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  Ниндзя   (Сегодня, 17:26)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин
Болеет за:

«Спартак»

«Спартак» - the gondoms team

laughing


Цитата: ythe
не знают такое слово

ага laughing

Воспитанник «Спартака» Драгомир Думиника, выступавший в 2015 году за литовский «Гранитас», рассказал, как впервые попробовал кокаин после одного из матчей.

«В Литве я впервые попробовал кокаин. Была последняя игра сезона. Ко мне подошёл Мариос (он сейчас играет в Польше) и сказал: «Драго, пойдём к нам, есть кое-что». Они играли в карты и нюхали кокаин. Я тогда не знал, что они употребляют. Когда попробовал, мне сказали: «Это баловство, ничего серьёзного».

Потом уже узнал, что это кокаин. Говорили, это не тот уровень, где могут наказать за его употребление. В тот вечер мы пошли в казино и проиграли все деньги. Наутро уже схватились за голову», – цитирует Думинику «Бомбардир».
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#5  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:21)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
ещё одной хорошей жирной дорогой кокса

Кокс - это про Цыска, в СПАРТАКЕ не знают такое слово smirk


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:18)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ниндзя,
the gondoms team конченный smile


--------------------
Пид@р номер 1 - графин ачконафт
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 17:15)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Как стало известно «ПроСпартаку», контракт с Романом Еременко рассчитан до конца января. Таким образом, игрок поедет с основой на первые два сбора. Возможно, именно там решится судьба полузащитника.

По информации из другого источника, «Спартак» уже принял решение по дальнейшей судьбе Еременко, игрок поедет на сборы, чтобы не нарушать контракт, однако в клубе не рассчитывают продлевать действующее соглашение, а при возможности расторгнут нынешнее.

Цитата: Critique
еще проявит с лучшей стороны

ещё одной хорошей жирной дорогой кокса laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:14)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Поглядим что и как.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 17:13)
  • +5
  •  (13)

Ну и хорошо. Думаю, Рома себя еще проявит с лучшей стороны в этом сезоне.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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