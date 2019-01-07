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Артем Милевский мог оказаться в "Локомотиве"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов отметил, что железнодорожники рассматривали подписание бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Милевского.

"Когда мы вели переговоры с киевским "Динамо" по Алиеву, речь шла и о переходе Артёма Милевского. Палыч сомневался, и мы пришли к выводу, что вместе этих ребят не стоит везти в Москву. Получилась бы связка Кокорин - Мамаев. Зато Саша Алиев отличный сезон у нас провёл. И в семье у него всё было прекрасно. Саня вообще работящий парень, очень любит футбол. Но! Все эти качества он проявлял только в командах у Сёмина", - цитирует Наумова Спорт уик-энд.
Теги: Милевский Локомотив
Сегодня, 10:56
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#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Петр 1 мог оказатся Петром 2 !
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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