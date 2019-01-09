Незадачливые гопники Кокорин и Мамаев, Черчесов - учитель русского языка. Идеи скетчей для пресс-службы ЦСКА

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Пиарщики московских "армейцев" затеяли сериал, в котором играют действующие и бывшие футболисты "красно-синих" и даже Леонид Слуцкий. Rusfootball.info предлагает свои сюжеты на тот случай, если ребята из ЦСКА решат продолжить.
В середине декабря мы уже хвалили пресс-службу ЦСКА. За несколько лет они показали дьявольский прогресс в области медиа: от нелепых роликов, снятых на мобильник с плохой камерой, перешли на полноценные произведения искусства.
Естественно, искусство это жанровое и нишевое, здесь - без лишних иллюзий. Но появились сценарии, а не сбивчивые импровизации, причём реально смешные или хотя бы просто забавные. Сами участники роликов, футболисты и тренеры, начали кайфовать от того, что они делают. Серьёзно, просто сравните Акинфеева здесь - и в последующем, свежем видео. Понятно, что это разные жанры, - серьёзное обращение и скетч, - но такого постного ролика не заслуживают ни одни болельщики на свете.
На новогодних каникулах пресс-служба ЦСКА выпустила четыре скетча. Получилось вполне бойко и весело. Для начала бывшего тренера "армейцев" Слуцкого превратили в повара. Леонид Викторович справился с присущей ему экспрессией. А ещё мы узнали, что Слуцкому очень пойдут усы.
Дальше был в Акинфеев в роли типичного такого деда. Капитан, оказывается, умеет отлично отыгрывать бровями.
В дело пошли даже совсем старые герои ЦСКА - Думбия, Нецид и Муса. Они превратились в студентов РУДН.
Игнашевич превратился в гаишника. Добродушного и милого. Это, конечно, из разряда фантастики, но вышло опять очень весело.
Подобные сериалы - очень редкое для нашего футбола явление, но все-таки не уникальное. На ум сразу приходит серия роликов от "Зенита", главным героем которых был Халк.
К сожалению, скетчей от ЦСКА (по крайней мере из этой серии) мы больше не увидим. Об этом сообщил официальный твиттер клуба. Поэтому мы решили сообразить что-то своё. Кто ещё из российского футбола заслужил отдельный ролик?
За что бы не взялись эти парни, все время получается какая-то фигня. Они тесно дружат, настолько уважают друг друга, что даже иногда вместе принимают ванну и фотографируются в процессе (да уж, гопники у нас получаются современные, европейского склада), но все почему-то подозревают их в чём-то нетрадиционном.
Собираются отметить дело, которое принесло неплохие барыши? Кто-то включает гимн и камеру на телефоне, их палят с дорогущим шампанским и поднимают скандал. Даже культурно отдохнуть не получается: то какой-то водитель рвётся оскорблять целую толпу молодых людей спортивного телосложения, то в пьяной драке под руку попадается чиновник... Точнее, под руку попадается стул, а уже под стул попадается чиновник. В результате этого попадаются сами герои.
Ну типичные же грабители из фильма "Один дома". Или помощники Шредера из мультфильма про черепашек-мутантов.
Наш главный персонаж не лежал на печи до 30-ти лет: Дзюба даст фору былинному богатырю своей активностью. Вместо этого он занимался всякими сомнительными вещами - и лишь в этом году неожиданно для многих оставил образ бестолкового, легкомысленного дурня и стал национальным героем.
До подвигов минувшего года Артём успел и послушать музыку в машине с Орзул, а потом рассказать в интервью о семейных ценностях, заочно поугрожать Карпину, и даже, мягко сказать, публично засомневаться в тренерских умениях Эмери, когда тот ещё был главным в "Спартаке".
Слава Богу, что Дзюба наконец-то взялся за подвиги - и в одно прекрасное мгновение изменил мнение о себе. Теперь его любим гораздо больше.
Никто не знает, как ему это удаётся. Лошади Гинера скачут так, что на них, облизываясь, смотрит большинство других президентов нашей лиги. Они гадают, как же он это делает, и не находят ответа. Даже некоторые европейские коллеги начинают завидовать - и покупают одного из племенных скакунов Евгения Ленноровича.
Но лошади уже не бегут так быстро: на новом месте они начинают хандрить и просятся обратно, в родной загон на Песчаной. А кто-то даже говорить, что вороному коню по кличке Думбия, которого Гинер отправил в Рим, на самом деле уже лет сорок и ему остаётся только мирно пастись на знаменитых семи холмах.
Дошло до того, что иностранные коллеги у Гинера просто не хотят никого покупать. Хотя схема была изначально очевидной для всех тех, кто смотрел культовый "Snatch" от Гая Ричи и помнит о методике цыган с собаками.
У него самые крутые ковры в городе, но просто так купить их не получится. Валергий Георгиевич исповедует агрессивный маркетинг и выдержать словесную пикировку с ним крайне непросто. Пока вы будете стоять на пороге, Карпин ответит на приветствие своим легендарным:
- Ну и?
И обязательно добавит:
- Хватит на пороге стоять, епт.
Ходят слухи, что Карпин настолько суров потому, что он долгое время ждал одного колумбийского гостя, но он так и не приехал - и с тех пор Карпин гневлив и не любит журналистов своих гостей. Особенно, говорят старожилы, к нему не рекомендуется соваться болельщикам "Твенте".
Станислав Саламович в экстренном порядке научит грамотно разговаривать на родном языке. Удержит от распространённых ошибок, расширит лексический запас и расскажет, какие слова ни при каких обстоятельствах употреблять нельзя.
Просто запомните: никаких "проблем" и "ошибок", только "контрольные матчи". В чём причина такого разделения мы не знаем, ведь главный учитель по русскому нашей сборной ненавидит и лишние вопросы.
Особенно те, которые начинаются с "почему".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
В середине декабря мы уже хвалили пресс-службу ЦСКА. За несколько лет они показали дьявольский прогресс в области медиа: от нелепых роликов, снятых на мобильник с плохой камерой, перешли на полноценные произведения искусства.
Естественно, искусство это жанровое и нишевое, здесь - без лишних иллюзий. Но появились сценарии, а не сбивчивые импровизации, причём реально смешные или хотя бы просто забавные. Сами участники роликов, футболисты и тренеры, начали кайфовать от того, что они делают. Серьёзно, просто сравните Акинфеева здесь - и в последующем, свежем видео. Понятно, что это разные жанры, - серьёзное обращение и скетч, - но такого постного ролика не заслуживают ни одни болельщики на свете.
На новогодних каникулах пресс-служба ЦСКА выпустила четыре скетча. Получилось вполне бойко и весело. Для начала бывшего тренера "армейцев" Слуцкого превратили в повара. Леонид Викторович справился с присущей ему экспрессией. А ещё мы узнали, что Слуцкому очень пойдут усы.
Дальше был в Акинфеев в роли типичного такого деда. Капитан, оказывается, умеет отлично отыгрывать бровями.
В дело пошли даже совсем старые герои ЦСКА - Думбия, Нецид и Муса. Они превратились в студентов РУДН.
Игнашевич превратился в гаишника. Добродушного и милого. Это, конечно, из разряда фантастики, но вышло опять очень весело.
Подобные сериалы - очень редкое для нашего футбола явление, но все-таки не уникальное. На ум сразу приходит серия роликов от "Зенита", главным героем которых был Халк.
К сожалению, скетчей от ЦСКА (по крайней мере из этой серии) мы больше не увидим. Об этом сообщил официальный твиттер клуба. Поэтому мы решили сообразить что-то своё. Кто ещё из российского футбола заслужил отдельный ролик?
За что бы не взялись эти парни, все время получается какая-то фигня. Они тесно дружат, настолько уважают друг друга, что даже иногда вместе принимают ванну и фотографируются в процессе (да уж, гопники у нас получаются современные, европейского склада), но все почему-то подозревают их в чём-то нетрадиционном.
Собираются отметить дело, которое принесло неплохие барыши? Кто-то включает гимн и камеру на телефоне, их палят с дорогущим шампанским и поднимают скандал. Даже культурно отдохнуть не получается: то какой-то водитель рвётся оскорблять целую толпу молодых людей спортивного телосложения, то в пьяной драке под руку попадается чиновник... Точнее, под руку попадается стул, а уже под стул попадается чиновник. В результате этого попадаются сами герои.
Ну типичные же грабители из фильма "Один дома". Или помощники Шредера из мультфильма про черепашек-мутантов.
Наш главный персонаж не лежал на печи до 30-ти лет: Дзюба даст фору былинному богатырю своей активностью. Вместо этого он занимался всякими сомнительными вещами - и лишь в этом году неожиданно для многих оставил образ бестолкового, легкомысленного дурня и стал национальным героем.
До подвигов минувшего года Артём успел и послушать музыку в машине с Орзул, а потом рассказать в интервью о семейных ценностях, заочно поугрожать Карпину, и даже, мягко сказать, публично засомневаться в тренерских умениях Эмери, когда тот ещё был главным в "Спартаке".
Слава Богу, что Дзюба наконец-то взялся за подвиги - и в одно прекрасное мгновение изменил мнение о себе. Теперь его любим гораздо больше.
Никто не знает, как ему это удаётся. Лошади Гинера скачут так, что на них, облизываясь, смотрит большинство других президентов нашей лиги. Они гадают, как же он это делает, и не находят ответа. Даже некоторые европейские коллеги начинают завидовать - и покупают одного из племенных скакунов Евгения Ленноровича.
Но лошади уже не бегут так быстро: на новом месте они начинают хандрить и просятся обратно, в родной загон на Песчаной. А кто-то даже говорить, что вороному коню по кличке Думбия, которого Гинер отправил в Рим, на самом деле уже лет сорок и ему остаётся только мирно пастись на знаменитых семи холмах.
Дошло до того, что иностранные коллеги у Гинера просто не хотят никого покупать. Хотя схема была изначально очевидной для всех тех, кто смотрел культовый "Snatch" от Гая Ричи и помнит о методике цыган с собаками.
У него самые крутые ковры в городе, но просто так купить их не получится. Валергий Георгиевич исповедует агрессивный маркетинг и выдержать словесную пикировку с ним крайне непросто. Пока вы будете стоять на пороге, Карпин ответит на приветствие своим легендарным:
- Ну и?
И обязательно добавит:
- Хватит на пороге стоять, епт.
Ходят слухи, что Карпин настолько суров потому, что он долгое время ждал одного колумбийского гостя, но он так и не приехал - и с тех пор Карпин гневлив и не любит журналистов своих гостей. Особенно, говорят старожилы, к нему не рекомендуется соваться болельщикам "Твенте".
Станислав Саламович в экстренном порядке научит грамотно разговаривать на родном языке. Удержит от распространённых ошибок, расширит лексический запас и расскажет, какие слова ни при каких обстоятельствах употреблять нельзя.
Просто запомните: никаких "проблем" и "ошибок", только "контрольные матчи". В чём причина такого разделения мы не знаем, ведь главный учитель по русскому нашей сборной ненавидит и лишние вопросы.
Особенно те, которые начинаются с "почему".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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