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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жано Ананидзе перейдет в "Крылья", "Спартак" будет платить часть его зарплаты
Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов рассказал, что самарцы договорились со "Спартаком" об аренде Жано Ананидзе.
"Принципиальная договоренность со "Спартаком" и Жано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона", – сказал Шикунов.
Ранее появилась информация, что переход грузина в "Витесс" сорвался из-за голландской системы налогообложения.
"СЭ"
"Принципиальная договоренность со "Спартаком" и Жано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона", – сказал Шикунов.
Ранее появилась информация, что переход грузина в "Витесс" сорвался из-за голландской системы налогообложения.
"СЭ"
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