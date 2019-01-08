Жано Ананидзе перейдет в "Крылья", "Спартак" будет платить часть его зарплаты

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов рассказал, что самарцы договорились со "Спартаком" об аренде Жано Ананидзе."Принципиальная договоренность со "Спартаком" и Жано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона", – сказал Шикунов.Ранее появилась информация, что переход грузина в "Витесс" сорвался из-за голландской системы налогообложения.