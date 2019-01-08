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Жано Ананидзе перейдет в "Крылья", "Спартак" будет платить часть его зарплаты

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов рассказал, что самарцы договорились со "Спартаком" об аренде Жано Ананидзе.

"Принципиальная договоренность со "Спартаком" и Жано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона", – сказал Шикунов.

Ранее появилась информация, что переход грузина в "Витесс" сорвался из-за голландской системы налогообложения.

"СЭ"
Теги: Ананидзе Спартак Крылья Советов
Сегодня, 18:19
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#5  томас   (Сегодня, 18:52)
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online

Цитата: Spartacus1971
Аренда в самый раз,если проявит себя и не сломается,то можно обратно.


Какого года этот пост?)))) Дежа вю?
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#4  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Аренда в самый раз,если проявит себя и не сломается,то можно обратно.

Проходили. Не сломается.
Как вернется - так сразу.
Как вылечится - опять в аренду! smile


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 18:29)
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Крылья резиновые что ли всех подряд подбирают! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Аренда в самый раз,если проявит себя и не сломается,то можно обратно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 18:23)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Березуцкие в Витессе расстроились stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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