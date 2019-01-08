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"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко, с которыми сегодня были расторгнуты контракты

"Спартак" на своем официальном сайте поблагодарил хавбеков Романа Еременко и Ивелина Попова, а также защитника Марко Петковича за время, проведенное в клубе. Во вторник стало известно, что красно-белые расторгли контракты с этими игроками.

"ФК "Спартак-Москва" благодарит Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Еременко за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении.

В текущем сезоне Попов провел 21 матч за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Петкович принял участие в 6 встречах. Еременко провел 7 игр в составе красно-белых и отметился 1 результативной передачей.
Теги: Спартак Попов Еременко Петкович
Сегодня, 20:33
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#4  Lino   (Сегодня, 21:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Где-то я сегодня читал:
Ранее сообщалось, что Еременко покинет "Спартак" в январе, однако информация оказалась неверной.

Я же говорю,держитесь за спасительную соломинку)А в феврале интересно что вы будите говорить?)
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 20:52)
  • +1
  •  (1)

"за время проведённое в клубе", замете, не за проведённые игры laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 20:48)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Народ,кто может мне сказать,что за фотка у меня на аватаре?Просто у меня глючит,просто белое всё,поэтому спросил у вас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 20:38)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тобишь Ерема,одевай штаны и пистуй в Хелсинки... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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