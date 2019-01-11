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ЦСКА отдаст Гордюшенко в аренду "Тюмени", а Макарова - "Авангарду"

Полузащитники ЦСКА Астемир Гордюшенко и Александр Макаров проведут вторую половину сезона в клубах ФНЛ на правах аренды, сообщает Sport24.

Гордюшенко перейдет в "Тюмень", а Макаров — в курский "Авангард".

После 24 туров "Авангард" занимает в таблице ФНЛ 3-е место, "Тюмень" — 18-е.
Теги: ЦСКА Гордюшенко Макаров Тюмень Авангард Курск
Сегодня, 09:53
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