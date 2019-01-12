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Александр Макаров отправился на просмотр в тульский "Арсенал"

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров отправился на просмотр в тульский "Арсенал", передает Sport24.

Команда с 12 по 23 января проводит тренировочный сбор в турецком Белеке.

22-летний футболист еще не выходил на поле в текущем сезоне, так как восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 16:28
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