Дамьян Шиманьский из польского чемпионата перешел в "Ахмат"

Плоцкая "Висла" из Польши на своем официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Дамьяна Шиманьского в грозненский "Ахмат".Детали перехода игрока не разглашаются. Сообщается только, что переход 23-летнего хавбека стал для "Вислы" вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.Шиманьский выступал за "Вислу" с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчах польской Экстраклассы, в которых отметился двумя голами.