Новости партнеров

Дамьян Шиманьский из польского чемпионата перешел в "Ахмат"

Плоцкая "Висла" из Польши на своем официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Дамьяна Шиманьского в грозненский "Ахмат".

Детали перехода игрока не разглашаются. Сообщается только, что переход 23-летнего хавбека стал для "Вислы" вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

Шиманьский выступал за "Вислу" с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчах польской Экстраклассы, в которых отметился двумя голами.

"Газета.ру"
Теги: Шиманьский Ахмат Висла
Сегодня, 19:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Мотл  сымайки (Сегодня, 19:32)
  • +1
  •  (1)
online

Дамьяна Шиманьского из польского чемпионата перешел в "Ахмат"

Судя по имени- это женщина Шиманьского ((( А что в Терек так можно?
А чего сам Шиманьский не перешел, только бабу свою прислал?


--------------------
проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.