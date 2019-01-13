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Маргасов: выплаты от "Тосно" были минимальные

Защитник "Локомотива" ответил на вопросы о своем состоянии, а также прояснил ситуацию с выплатами бывшим игрокам футбольного клуба "Тосно":

- Отпуск прошел хорошо, медобследование тоже. Лишний вес? Нет, лишних кило нет. Все нормально. Может у Никитки Медведева есть, хотя он говорит, что тренируется. Уже пора тренироваться - соскучились.

- "Тосно" с вами рассчиталось за прошлый сезон?

- Все глухо. Какие-то минимальные выплаты были. Говорят, банкротство уже подтвердили. Но мы стараемся идти до конца. Что будет дальше, посмотрим, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив Маргасов Тосно Медведев
Сегодня, 14:20
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