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Ванек и Тумасян будут выставлены на трансфер

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что игроки команды полузащитник Ондржей Ванек и защитник Денис Тумасян не поехали на сбор с первой командой по решению главного тренера Дмитрия Кириченко.

"Ванек пройдёт медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном. Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину. "Уфа" действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несёт ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Ванек Тумасян Трансферы
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