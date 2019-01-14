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Шамиль Газизов - о Хосонове: не уверен, что получится его арендовать

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о работе клуба во время зимнего трансферного окна.

"Уфа" улетела на сбор. Пока игроков на просмотре нет, но, надеемся, в ближайшее время они появятся. Хосонов? Он входит в сферу наших интересов, но на сбор он не приедет. Получится ли взять его в аренду? Думаю, что нет.

Два футболиста по решению тренерского штаба не поехали на сбор. Ожидается, что будут еще игроки, которые покинут команду", — сказал Газизов.

Sport24
Теги: Уфа Газизов Хосонов
Сегодня, 13:15
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