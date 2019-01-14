Шамиль Газизов - о Хосонове: не уверен, что получится его арендовать

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о работе клуба во время зимнего трансферного окна."Уфа" улетела на сбор. Пока игроков на просмотре нет, но, надеемся, в ближайшее время они появятся. Хосонов? Он входит в сферу наших интересов, но на сбор он не приедет. Получится ли взять его в аренду? Думаю, что нет.Два футболиста по решению тренерского штаба не поехали на сбор. Ожидается, что будут еще игроки, которые покинут команду", — сказал Газизов.