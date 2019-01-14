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Магомед Адиев: "Ахмат"? Есть ли есть хоть малейший шанс, то я останусь в "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ему поступило предложение войти в тренерский штаб Рашида Рахимова в "Ахмате".

- Приоритет для меня "Анжи". Если есть перспектива и хоть малейший шанс на позитив, то я, безусловно, останусь в Махачкале, - сказал Адиев.

- Но на вас выходили представители "Ахмата", верно?

- Я не хотел бы комментировать эту ситуацию. Просто мне не хочется менять должность главного тренера клуба премьер-лиги на помощника будь то "Ахмат" или любая другая команда.

- Есть ли какие-то перспективы с финансированием у "Анжи"?

- Пока ничего нового нет. Завтра начинается сбор команды в Кисловодске. Насколько знаю, к нам планирует приехать генеральный и спортивный директоры, а также, возможно, президент. Надеемся, что они нам что-то скажут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адиев Ахмат Анжи
Сегодня, 19:28
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