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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Магомед Адиев: "Ахмат"? Есть ли есть хоть малейший шанс, то я останусь в "Анжи"
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ему поступило предложение войти в тренерский штаб Рашида Рахимова в "Ахмате".
- Приоритет для меня "Анжи". Если есть перспектива и хоть малейший шанс на позитив, то я, безусловно, останусь в Махачкале, - сказал Адиев.
- Но на вас выходили представители "Ахмата", верно?
- Я не хотел бы комментировать эту ситуацию. Просто мне не хочется менять должность главного тренера клуба премьер-лиги на помощника будь то "Ахмат" или любая другая команда.
- Есть ли какие-то перспективы с финансированием у "Анжи"?
- Пока ничего нового нет. Завтра начинается сбор команды в Кисловодске. Насколько знаю, к нам планирует приехать генеральный и спортивный директоры, а также, возможно, президент. Надеемся, что они нам что-то скажут.
"Спорт-Экспресс"
- Приоритет для меня "Анжи". Если есть перспектива и хоть малейший шанс на позитив, то я, безусловно, останусь в Махачкале, - сказал Адиев.
- Но на вас выходили представители "Ахмата", верно?
- Я не хотел бы комментировать эту ситуацию. Просто мне не хочется менять должность главного тренера клуба премьер-лиги на помощника будь то "Ахмат" или любая другая команда.
- Есть ли какие-то перспективы с финансированием у "Анжи"?
- Пока ничего нового нет. Завтра начинается сбор команды в Кисловодске. Насколько знаю, к нам планирует приехать генеральный и спортивный директоры, а также, возможно, президент. Надеемся, что они нам что-то скажут.
"Спорт-Экспресс"
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