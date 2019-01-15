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Николай Рассказов - о Кубке Матч Премьер: это репетиция борьбы за чемпионство

Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Катаре, который пройдет с 21 по 29 января, где помимо "красно-белых" сыграют "Локомотив", "Зенит" и "Ростов".

"Турнир в Катаре — это репетиция борьбы за чемпионство, так как соперники сильные, все в чемпионской гонке. Надо ответственно подходить к этим играм, проявлять себя и готовиться к возобновлению сезона", - цитирует Рассказова пресс-служба "Спартака".
Теги: Рассказов Спартак Локомотив Зенит Ростов
Сегодня, 10:27
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#2  Valar   (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
ЦСКА
По первой части чемпа ЦСКА и Краснодар более достойны разыграть 1-2 места в чемпионате, но в весенней части всё может пойти по-другому


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:08)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Увы, никто из этих команд не будет чемпионом этого сезона.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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