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Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало

Защитник "Рубин" Егор Сорокин рассказал о возможном уходе из клуба.

"Я еще ни об одном предложении в свой адрес не слышал. Конкретных запросов от клубов ко мне не приходило. Агента у меня нет — так что, если кто-то всерьез заинтересуется, я об этом быстро узнаю", - цитируют Сорокина "Известия".
Теги: Сорокин Рубин
Сегодня, 12:47
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Ростов»
Так..а чего в Ростов не переходишь? чучело ушастое..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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