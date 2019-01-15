Николай Рассказов: сейчас молодым футболистам в "Спартаке" стали больше доверять

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
15:49
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Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
15:19
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
15:13
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (17)
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (17)
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12:47
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Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало (1)
12:37
Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко (1)
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11:26
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Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (6)
11:19
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (2)
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (2)
10:17
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Вчера, 23:35
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Вчера, 23:01
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Андреа Белотти может перейти в "Рому"
Вчера, 22:41
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Вчера, 22:16
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (14)
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (14)
Вчера, 21:43
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
Вчера, 21:29
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Николай Рассказов: сейчас молодым футболистам в "Спартаке" стали больше доверять
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал об отношении в клубе к молодым футболистам.
"Как Кононов мотивирует? Разговором, как и все остальные. Самое важное: он дает понять, что верит в тебя как в игрока. После слов Олега Георгиевича легче принимать решения на поле: знаешь, что тренер в тебя верит, ты более раскрепощен. В этом плане молодым ребятам, которые сейчас на своем первом сборе с основой, значительно проще, чем было мне год назад.
Каррера? Массимо говорил по-английски и по-итальянски, но такой поддержки, как при Кононове, не было из-за языкового барьера. Сейчас тренер говорит по-русски, он постоянно подсказывает, и адаптироваться молодому намного легче. А еще сейчас молодежи много. Прошлой зимой на сборы приезжали только я, Игнатов и Бакаев, а сейчас человек 10. Когда столько молодежи, это добавляет уверенности всем нам", - цитирует игрока "СЭ".
"Как Кононов мотивирует? Разговором, как и все остальные. Самое важное: он дает понять, что верит в тебя как в игрока. После слов Олега Георгиевича легче принимать решения на поле: знаешь, что тренер в тебя верит, ты более раскрепощен. В этом плане молодым ребятам, которые сейчас на своем первом сборе с основой, значительно проще, чем было мне год назад.
Каррера? Массимо говорил по-английски и по-итальянски, но такой поддержки, как при Кононове, не было из-за языкового барьера. Сейчас тренер говорит по-русски, он постоянно подсказывает, и адаптироваться молодому намного легче. А еще сейчас молодежи много. Прошлой зимой на сборы приезжали только я, Игнатов и Бакаев, а сейчас человек 10. Когда столько молодежи, это добавляет уверенности всем нам", - цитирует игрока "СЭ".
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