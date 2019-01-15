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Николай Рассказов: сейчас молодым футболистам в "Спартаке" стали больше доверять

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал об отношении в клубе к молодым футболистам.

"Как Кононов мотивирует? Разговором, как и все остальные. Самое важное: он дает понять, что верит в тебя как в игрока. После слов Олега Георгиевича легче принимать решения на поле: знаешь, что тренер в тебя верит, ты более раскрепощен. В этом плане молодым ребятам, которые сейчас на своем первом сборе с основой, значительно проще, чем было мне год назад.

Каррера? Массимо говорил по-английски и по-итальянски, но такой поддержки, как при Кононове, не было из-за языкового барьера. Сейчас тренер говорит по-русски, он постоянно подсказывает, и адаптироваться молодому намного легче. А еще сейчас молодежи много. Прошлой зимой на сборы приезжали только я, Игнатов и Бакаев, а сейчас человек 10. Когда столько молодежи, это добавляет уверенности всем нам", - цитирует игрока "СЭ".
Теги: Рассказов Спартак Кононов Каррера
Сегодня, 15:25
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#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так всё теперь от вас молодых зависит,пользуйтесь шансом.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:36)
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2 3 sbor budet menshe molodix! ostanetsay raskazov, ignatov, ivozmojno eshe odin russkii zachitnik pravii!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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