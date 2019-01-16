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Марко Обрадович покинул "Енисей"

Пресс-служба "Енисея" сообщила, что клуб достиг соглашения о досрочном прекращении действия контракта с нападающим Марко Обрадовичем.

"Мне было очень приятно играть в "Енисее". Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь "Енисей" решит задачу и останется в РПЛ", — сказал игрок.



Обрадович перешел в "Енисей" из "Актобе" в феврале 2018 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел за клуб 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Теги: Енисей Обрадович
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