Марко Обрадович покинул "Енисей"

ФК "Енисей" и нападающий Марко Обрадович достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта.



Мы благодарим Марко за исторический сезон 2017/2018 и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/lNsOFdEM9r — ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 16, 2019

Пресс-служба "Енисея" сообщила, что клуб достиг соглашения о досрочном прекращении действия контракта с нападающим Марко Обрадовичем."Мне было очень приятно играть в "Енисее". Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь "Енисей" решит задачу и останется в РПЛ", — сказал игрок.Обрадович перешел в "Енисей" из "Актобе" в феврале 2018 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел за клуб 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.