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Агент: у Обрадовича есть хороший вариант продолжения карьеры в ФНЛ

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы сербского нападающего Марко Обрадовича, рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиента. Напомним, сегодня, 16 января, стало известно о досрочном расторжении контракта 27-летнего Обрадовича с красноярским "Енисеем". 

"Сегодня расторгли контракт с "Енисеем". К игроку есть интерес и из Европы, и из России. Есть очень хороший вариант в ФНЛ. Но пока не буду конкретизировать, чтобы не сглазить", - цитирует Маньякова Чемпионат.
Теги: Обрадович
Сегодня, 19:24
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