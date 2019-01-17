Новости партнеров

Источник: "Зенит" досрочно вернет Бабурина из аренды в "Рубин"

Возможный уход из "Зенита" Юрия Лодыгина в "Ноттингем Форест", может повлечь за собой досрочное возвращение из аренды в "Рубине" 25-летнего Егора Бабурина, сообщает "СЭ".

Летом прошлого года голкипер подписал новый контракт с сине-бело-голубыми сроком на три года, но уже 29-го числа того же месяца он перешел в казанский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Сейчас тренерский штаб питерцев рассматривает кандидатуру Бабурина в качестве первого дублера основного вратаря Андрея Лунева.
Теги: Зенит Рубин Бабурин
Сегодня, 10:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.