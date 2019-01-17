Геркус: Семин был категорически против ухода Кверквелии, хотя за него предлагали огромные деньги

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о работе Эрика Штоффельсхауса на посту спортивного директора.– Начну с конца. Решение о продаже игроков принимается не Эриком Штоффельсхаусом. Он не может принять такое решение, у него нет таких полномочий. Он, например, очень хотел продать игрока, но не мог сделать этого. Вы, наверное, сами об этом догадываетесь. Он не мог взять и "хоп!" – смотрим, нет игрока – Эрик продал!– У нас были предложения в течение лета 2018 года. Мы могли продать игроков примерно на 50 миллионов евро. Но было принято решение – нам было рекомендовано, так скажем – усилить команду к Лиге чемпионов. И первый этап усиления – сохранение чемпионского состава. Это была настоятельная просьба главного тренера, с которой не могли не согласиться. Поэтому продаж не было, и Эрик тут абсолютно ни при чем.У нас было предложение по Соломону Кверквелии – 15 миллионов евро. Однако главный тренер был категорически против продажи ключевого игрока защиты. Вот какие наши действия? Все равно продать? Что потом делать? Вы же понимаете, что любые неудачи дальше, в Лиге чемпионов, были бы связаны с этим конкретным действием. Поэтому Соломон остался.