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Экс-охранник губернатора Ростовской области стал директором "Ростов-Арены"

Новым директором "Ростов-Арены" стал Евгений Травенко, сменивший на этом посту Дениса Смирнова.

43-летний Травенко – уроженец Ростовской области, имеет два высших образования – педагогическое и юридическое.

Он работал в органах безопасности. Как сообщает источник Donnews.ru, Травенко также был охранником губернатора области Василия Голубева.

С 2013 по 2014 год он был заместителем администрации города Новочеркасска.

Работать на "Ростов-Арене" Травенко начал в 2016 году, возглавив службу безопасности застройщика – АО "Крокус".

сайт Минспорта Ростовской области
Теги: Ростов-Арена Травенко
Сегодня, 04:27
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