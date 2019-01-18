Экс-охранник губернатора Ростовской области стал директором "Ростов-Арены"

Новым директором "Ростов-Арены" стал Евгений Травенко, сменивший на этом посту Дениса Смирнова.43-летний Травенко – уроженец Ростовской области, имеет два высших образования – педагогическое и юридическое.Он работал в органах безопасности. Как сообщает источник Donnews.ru, Травенко также был охранником губернатора области Василия Голубева.С 2013 по 2014 год он был заместителем администрации города Новочеркасска.Работать на "Ростов-Арене" Травенко начал в 2016 году, возглавив службу безопасности застройщика – АО "Крокус".