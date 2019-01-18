Экс-охранник губернатора Ростовской области стал директором "Ростов-Арены"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:12
Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо
Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо
Вчера, 23:45
Агент: последнее наше предложение по зарплате Фернандеша - 2,5 млн, а не 4 млн, как говорит Геркус (2)
Агент: последнее наше предложение по зарплате Фернандеша - 2,5 млн, а не 4 млн, как говорит Геркус (2)
Вчера, 23:33
"Я тебя убью" - Роберто Сольдадо пригрозил Луишу Нету (1)
"Я тебя убью" - Роберто Сольдадо пригрозил Луишу Нету (1)
Вчера, 23:18
"Леванте" подаст жалобу на "Барселону"
"Леванте" подаст жалобу на "Барселону"
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере (5)
Жозе Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере (5)
Вчера, 22:32
СМИ: Ивелин Попов перейдет в "Динамо" (6)
СМИ: Ивелин Попов перейдет в "Динамо" (6)
Вчера, 22:10
Данила Прошляков интересен "Лиону" и "Боруссии" (1)
Данила Прошляков интересен "Лиону" и "Боруссии" (1)
Вчера, 21:51
Данил Глебов: мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет – просить не буду. Я свое еще заработаю (2)
Данил Глебов: мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет – просить не буду. Я свое еще заработаю (2)
Вчера, 21:34
"Зенит" предложил "Спортингу" 20 миллионов евро за Акунью (3)
"Зенит" предложил "Спортингу" 20 миллионов евро за Акунью (3)
Вчера, 21:27
Геннадий Орлов: "Зенит" будет дожидаться Кокорина (3)
Геннадий Орлов: "Зенит" будет дожидаться Кокорина (3)
Вчера, 21:02
"ПСЖ" заинтересован в приобретении Маркизио и Паредеса (18)
"ПСЖ" заинтересован в приобретении Маркизио и Паредеса (18)
Вчера, 20:48
Игорь Портнягин перешел в "Балтику"
Игорь Портнягин перешел в "Балтику"
Вчера, 20:32
"Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать". Карпин подколол Савина, который ждет ребенка (6)
"Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать". Карпин подколол Савина, который ждет ребенка (6)
Вчера, 20:24
"Барселона" может быть дисквалифицирована из Кубка Испании (1)
"Барселона" может быть дисквалифицирована из Кубка Испании (1)
Вчера, 19:54
"Урал" забил 11 голов кипрскому клубу (4)
"Урал" забил 11 голов кипрскому клубу (4)
Вчера, 19:22
"МЮ" готов поднять Де Хеа зарплату в несколько раз
"МЮ" готов поднять Де Хеа зарплату в несколько раз
Вчера, 18:47
"Тоттенхэм" готов приобрести Малкома
"Тоттенхэм" готов приобрести Малкома
Вчера, 18:18
Славолюб Муслин: Головин – лучший в составе, на него будет спрос, если "Монако" вылетит (9)
Славолюб Муслин: Головин – лучший в составе, на него будет спрос, если "Монако" вылетит (9)
Вчера, 17:48
"Лидс" подписал вратаря мадридского "Реала"
"Лидс" подписал вратаря мадридского "Реала"
Вчера, 17:12
Девушка Олссона не хотела его перехода в "Краснодар". Но уговорить Классона было тяжелее – понадобился вертолёт Галицкого (5)
Девушка Олссона не хотела его перехода в "Краснодар". Но уговорить Классона было тяжелее – понадобился вертолёт Галицкого (5)
Экс-охранник губернатора Ростовской области стал директором "Ростов-Арены"
Новым директором "Ростов-Арены" стал Евгений Травенко, сменивший на этом посту Дениса Смирнова.
43-летний Травенко – уроженец Ростовской области, имеет два высших образования – педагогическое и юридическое.
Он работал в органах безопасности. Как сообщает источник Donnews.ru, Травенко также был охранником губернатора области Василия Голубева.
С 2013 по 2014 год он был заместителем администрации города Новочеркасска.
Работать на "Ростов-Арене" Травенко начал в 2016 году, возглавив службу безопасности застройщика – АО "Крокус".
сайт Минспорта Ростовской области
43-летний Травенко – уроженец Ростовской области, имеет два высших образования – педагогическое и юридическое.
Он работал в органах безопасности. Как сообщает источник Donnews.ru, Травенко также был охранником губернатора области Василия Голубева.
С 2013 по 2014 год он был заместителем администрации города Новочеркасска.
Работать на "Ростов-Арене" Травенко начал в 2016 году, возглавив службу безопасности застройщика – АО "Крокус".
сайт Минспорта Ростовской области
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.