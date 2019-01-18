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Адвокат Мамаева: ничего не знаю про отмену матча в СИЗО, вчера подготовка к нему продолжалась

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что матч на территории столичного СИЗО-2 "Бутырка", в котором намеревался принять участие Мамаев, отменен. Об этом ранее сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

"Я ничего не знаю по поводу отмены матча. Вчера встречался с Павлом, и подготовка к матчу продолжалась. Каких-либо данных о том, что это мероприятие не состоится, до меня не доводилось.

Это ведь даже не матч как таковой. Это мероприятие спортивно-благотворительного рода, которое хоть как-то позволяло бы разнообразить серую и скучную жизнь в СИЗО и создать хоть какие-то положительные эмоции для содержащихся под стражей. Это благое дело, которое никакой отрицательной роли бы не сыграло, и было бы на пользу и самому ведомству, и психологическому климату. Я лично не вижу никаких правовых препятствий для проведения этого мероприятия, которое тем более анонсировалось и было согласовано и со ФСИН, и с прокуратурой. Можно было расценивать его как обычную часовую прогулку заключенных. Его отмена ни для кого не будет хорошим знаком.

Выступая против этого матча, Пятницкий выражает свою личную позицию, в том числе несогласованную с остальными правозащитниками. Я не понимаю, почему так, ведь его задача — защищать права заключенных, а не пытаться их ограничить", — цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Мамаев
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