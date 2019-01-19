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Роман Еременко: рад оказаться в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко признался, что рад оказаться в этом клубе.

31-летний хавбек присоединился к дончанам 18 января, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года.

"Ростов-на-Дону - не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство - это очень важно для любого клуба", - цитирует Еременко официальный сайт "Ростова".
Теги: Еременко Ростов
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