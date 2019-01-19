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Михаил Ефремов: Дзюба напоминает мне Володю Быстрова

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением об Артеме Дзюбе, который со скандалом покидал клуб.

"Если серьезно, то Артем — нормальный парень. Никогда не слышал от него плохого слова о "Спартаке". Хотя повод был — сколько его по арендам гоняли. А только зубы стискивал и пер, пер, пер!

С таким характером, думаю, Дзюба и в бундеслиге не затерялся бы. Дзюба — птица-говорун. Таким всегда сложно. Но он, ни в жизни, ни на поле от себя не отступает! Кремень! В этом плане он мне Володю Быстрова напоминает", — приводит слова Ефремова "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба Быстров
Сегодня, 08:50
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#2  Spartacus1971   (Сегодня, 09:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Да нее,думаю его переход за бабки в стан врагов,многие никогда не простят.Остальное мне не интересно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Быстров кремень? Зюба кремень? Кремень уже не тот...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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