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"Спартак" взял на второй сбор в Доху 30 футболистов

"Спартак" сегодня утром вылетел в Доху, на второй тренировочный сбор.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов привлек для участия в работе 30 футболистов.

Сегодня из Москвы в Катар отправились 25 игроков: вратари — Александр Максименко, Артём Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, полузащитник Фернандо и Софьян Ханни, а также нападающие Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, и присоединятся к команде непосредственно в Катаре, сообщает пресс-служба "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 10:48
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#3  LLM   (Сегодня, 12:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Moonspell,
Я так понимаю Ещенко пока не играет. Восстановительный период у него проходит.
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
#2  Moonspell  Москва (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Ещенко просто железный человек! Как так быстро с крестами разобрался и это в 35 лет! Вот про кого Black Sabbath "Iron Man" написали!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:18)
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Ну все в сборе.обойма хорошая .из всех нужно будет 19-20 .оицепят скорей всего мелкадзе ,гапонов,Маслов ,с рощей не понятно вообще - два вратаря .вопрос что с умяров и глушенкову!? Надеюсь будут играть ребята. А вот прошлякова взял бы вместо мелкадзе .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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