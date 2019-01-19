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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Кононов встретился с тренерами молодежных команд "Спартака"
Наставник "Спартака" Олег Кононов рассказал, что встретился с тренерами молодежных команд московского клуба.
"На встрече с коллегами по молодежным командам "Спартака" обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.
Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать", - цитирует специалиста Матч ТВ.
"На встрече с коллегами по молодежным командам "Спартака" обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.
Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать", - цитирует специалиста Матч ТВ.
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