Новости партнеров

Олег Кононов встретился с тренерами молодежных команд "Спартака"

Наставник "Спартака" Олег Кононов рассказал, что встретился с тренерами молодежных команд московского клуба.

"На встрече с коллегами по молодежным командам "Спартака" обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.

Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать", - цитирует специалиста Матч ТВ.
Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 13:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.