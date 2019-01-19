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Агент опроверг информацию об интересе "Галатасарая" к Эдеру

Паулу Барбоза, представитель нападающего "Локомотива" Эдера, прокомментировал информацию о том, что 31-летний португалец может перейти в "Галатасарай".

Ранее издание Takvim сообщило, что стамбульский клуб планирует арендовать Эдера.

"Не могу ничего комментировать поэтому поводу. Особенно потому, что информация, которая идет из Турции, очень часто не соответствует действительности", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Галатасарай Эдер
Сегодня, 18:31
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