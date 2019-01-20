A Bola: "Зенит" закроет сделку по переходу Акуньи на следующей неделе

"Зенит" собирается на следующей неделе оформить переход левого защитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.Трансфер 27-летнего футболиста обойдется петербургскому клубу примерно в 20 млн евро. "Спортинг" уже начал искать замену Акунье.Ранее сообщалось, что самому Акунье "Зенит" предлагает четырехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.Акунья был приобретен "Спортингом" у аргентинского "Расинга" летом 2017 года за 9,6 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.