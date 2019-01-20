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A Bola: "Зенит" закроет сделку по переходу Акуньи на следующей неделе

"Зенит" собирается на следующей неделе оформить переход левого защитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.

Трансфер 27-летнего футболиста обойдется петербургскому клубу примерно в 20 млн евро. "Спортинг" уже начал искать замену Акунье.

Ранее сообщалось, что самому Акунье "Зенит" предлагает четырехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.

Акунья был приобретен "Спортингом" у аргентинского "Расинга" летом 2017 года за 9,6 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Зенит Акунья Трансферы Спортинг
Сегодня, 14:07
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#8  yuri  спб (Сегодня, 15:42)
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online

Цитата: Blessing
Значит надо палатить неадекватные, позиция то пустая.

ФФП пока никто не отменил.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 15:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Дриусси, Паредес, Ерохин . Напа хорошего зимой не купить за адекватные деньги.

Значит надо палатить неадекватные, позиция то пустая.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 15:35)
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online

Цитата: Visio
Защитники конечно не плохо, но кто забивать будет? Полено? Оно уже здулось. Кокоша зек в этом сезоне не боец. Кто?


Дриусси, Паредес, Ерохин . Напа хорошего зимой не купить за адекватные деньги.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Защитники конечно не плохо, но кто забивать будет? Полено? Оно уже здулось. Кокоша зек в этом сезоне не боец. Кто?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 15:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
неустойка 60 лямов, Зеня берет за 20, в Бразилии футболист стоит 1.5 ляма Спам берет за 7 smile

Неустойка неустойкой,но желание игрока играет роль.Можно хоть сто лямов вписать,но когда за 27-летнего игрока предлагают 20 лямов разумеется они согласны,учитывая что игрок хочет уйти.Он в цене не вырастет,да и мотивация вещь не призрачная.Посмотрим.Игрок неплохой,не звезда конечно,но с хорошим пасом и скоростью.Года на четыре вполне может позицию закрыть.Всяко лучше Терентьева и Чернова.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:39)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
неустойка 60 лямов, Зеня берет за 20

На трансфермаркте стоит 15. Хотя до Спартака нам все равно далеко blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 14:25)
  • +3
  •  (3)
online

Вот реальное усиление.Хотя верится с трудом.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:11)
  • +3
  •  (3)

неустойка 60 лямов, Зеня берет за 20, в Бразилии футболист стоит 1.5 ляма Спам берет за 7 smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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