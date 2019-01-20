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Сергей Зуйков продолжит карьеру в "Тамбове"

Защитник "Зенита" Сергей Зуйков может перейти в "Тамбов" на правах аренды, сообщает Матч ТВ.

20 января Зуйков отправляется с командой Мурата Искакова на сбор в Турцию. Официально о его переходе будет объявлено на следующей неделе.

Текущий сезон Зуйков начинал в "Томи".
Теги: Зенит Тамбов
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