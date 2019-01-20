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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:03
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны
18:16
14-летний форвард из "Чертаново", который поедет на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (2)
14-летний форвард из "Чертаново", который поедет на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (2)
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Артем Ребров: "Спартак", скоро буду (8)
Артем Ребров: "Спартак", скоро буду (8)
14:28
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
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"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
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"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
Алан Чичоев может перейти в "Сочи"
Полузащитник Алан Чочиев, выставленный на трансфер "Крыльями Советов", может перейти в "Сочи".
Чочиев выступал за "Крылья Советов" с начала 2014 года. В составе самарцев 27-летний футболист провел 130 матчей, в которых забил 17 голов. В текущем сезоне он провел 11 матчей. В январе стало известно, что хавбек выставлен на трансфер.
"Матч ТВ"
Чочиев выступал за "Крылья Советов" с начала 2014 года. В составе самарцев 27-летний футболист провел 130 матчей, в которых забил 17 голов. В текущем сезоне он провел 11 матчей. В январе стало известно, что хавбек выставлен на трансфер.
"Матч ТВ"
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