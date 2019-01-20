Алан Чичоев может перейти в "Сочи"

Полузащитник Алан Чочиев, выставленный на трансфер "Крыльями Советов", может перейти в "Сочи".Чочиев выступал за "Крылья Советов" с начала 2014 года. В составе самарцев 27-летний футболист провел 130 матчей, в которых забил 17 голов. В текущем сезоне он провел 11 матчей. В январе стало известно, что хавбек выставлен на трансфер.