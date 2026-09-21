Абаскаль отреагировал на увольнение тренера в "Родине": готов получить хороший проект

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль дал понять, что готов рассмотреть возможность возвращения в РПЛ после появления вакансии в "Родине".
Фото: Getty Images
Московский клуб объявил об уходе Хуана Диаса, который вывел команду в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. После девяти туров "Родина" набрала пять очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата России.

На вопрос о готовности возглавить команду Абаскаль отметил, что продолжает внимательно следить за РПЛ и хорошо знаком с происходящим в российском футболе.

"Как вы знаете, я анализирую каждую игру в течение недели, у меня глубокие знания о РПЛ, и я готов к тому, что есть возможность получить хороший проект и стабильность", — заявил Абаскаль.

Испанский специалист уже имеет опыт работы в России: ранее он возглавлял московский "Спартак". При этом о конкретных переговорах Абаскаля с "Родиной" не сообщается.

Источник: "Матч ТВ"

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