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Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до 2032 года
Сегодня, 14:51
Федерация футбола Испании объявила о продлении соглашения с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте еще на шесть лет.
Фото: Fran Santiago / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Де ла Фуэнте продолжит руководить сборной Испании как минимум до 2032 года. Федерация решила сохранить специалиста после успешного периода, за который национальная команда выиграла Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира.
"Продление его контракта до 2032 года обеспечивает преемственность для воспитанного в стране тренера, который, покорив Европу и мир, вступает в новый цикл, основанный на трудолюбии, смирении, единстве и командном духе", — говорится в заявлении федерации.
В RFEF также отметили, что при де ла Фуэнте сборная установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в своей истории.
Источник: пресс-служба RFEF
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Сборная Испании
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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