Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до 2032 года

Федерация футбола Испании объявила о продлении соглашения с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте еще на шесть лет.

Фото: Fran Santiago / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

"Продление его контракта до 2032 года обеспечивает преемственность для воспитанного в стране тренера, который, покорив Европу и мир, вступает в новый цикл, основанный на трудолюбии, смирении, единстве и командном духе", — говорится в заявлении федерации.

Де ла Фуэнте продолжит руководить сборной Испании как минимум до 2032 года. Федерация решила сохранить специалиста после успешного периода, за который национальная команда выиграла Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира.В RFEF также отметили, что при де ла Фуэнте сборная установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в своей истории.Источник: пресс-служба RFEF