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"Шахтер" требует у "Зенита" за Ракицкого 12 млн евро

"Шахтер" хочет получить от "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде легко достижимых бонусов, информирует "Динамомания".

Сообщается, что украинский клуб надеется, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством "Зенита" позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.

Изначально "Зенит" предложил за Ракицкого 7 миллионов евро, а "Шахтер" требовал 10.
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер Трансферы
Сегодня, 17:51
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#6  truten74   (Сегодня, 18:59)
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online

С бонусами 13-15млн будет.Пошли в жопу.Если им лень молодого найти перспективного то пусть берут,идиоты.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#5  Dreyk   (Сегодня, 18:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Так хохлы вроде отказались ехать в Россию или Зенит не российский клуб.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 18:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
а этот уже потасканный.

Пару лет у вас поиграет, мастерства еще наберется, а потом за 20-ку сплавите его в свинарню.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:07)
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Болеет за:
«Химки»
Заплатите и не жмотитесь.
Цены еще на газ поднимите и получится почти даром.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:01)
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  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Волжанин
Свинарня за Рошу столько отдала, т.ч. бомжи не жлобитесь.


Он молодой, мотивированный, и оправдал свинячьи надежды своей игрой, а этот уже потасканный.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 17:56)
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  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
"Шахтер" хочет получить от "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого

Свинарня за Рошу столько отдала, т.ч. бомжи не жлобитесь.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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