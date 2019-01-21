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Источник: Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может сменить клубную прописку этой зимой.

Один из клубов из Саудовской Аравии готов предложить 34-летнему игроку контракт с зарплатой 6-8 миллионов евро в год, сообщает UNO Portal.

Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует активировать опцию продления контракта с Ивановичем.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 13:36
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#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая пенсия.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:54)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Интересно, а вы сообщаете своим новичкам, что у вас по плану 1 титул в 16 лет?

Вы когда брали зюбу сообщили ему, что зенит ничего выйграет пока он в клубе?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:47)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Никуя не выйграл с бомжами

Интересно, а вы сообщаете своим новичкам, что у вас по плану 1 титул в 16 лет?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:40)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Никуя не выйграл с бомжами confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:38)
  • 0
  •  (4)
online

тут уезжать надо без вариантов, если это правда
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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