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Игорь Черевченко: "Арсенал" во второй части сезона будет перестраиваться тактически

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал о зимних сборах своей команды.

"В чем-то команда была хороша, в чем-то чуть хуже. Я работу коллег не комментирую. До перерыва в чемпионате меняли только состав. Революция могла пойти во вред. Перемены? Это не секрет — мы будем работать над обороной. Если там есть проблемы, это вина не только защитников, но и тех, кто играет выше. Будем перестраиваться тактически, индивидуально доносить до футболистов наши идеи. На втором сборе будем проводить работу по линиям", — цитирует Черевченко "Чемпионат".

"Арсенал" после 17 туров занимает 11-е место в РПЛ.
Теги: Арсенал Тула Черевченко Кононов
Сегодня, 14:30
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